EUA preocupados com detenções na Guiné Equatorial apelam a "voto livre e justo"

"Os Estados Unidos têm estado preocupados com relatos de detenções e assédio de membros da oposição e da sociedade civil, e instamos o Governo a permitir que os seus cidadãos expressem as suas preferências de forma livre e confiante nas urnas eleitorais", declarou o Departamento de Estado norte-americano numa nota divulgada hoje, dia em que arranca a campanha eleitoral no país para as eleições gerais agendadas para dia 20.

"No dia da abertura da campanha eleitoral da Guiné Equatorial, a Administração dos Estados Unidos apela ao Governo da Guiné Equatorial para que honre os seus compromissos internacionais e princípios constitucionais, apoiando um voto livre e justo", aponta a declaração, assinada pelo porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

Os Estados Unidos consideram finalmente que "a Guiné Equatorial pode cultivar uma sociedade mais inclusiva, pacífica e democrática, que assegure a expressão de diversas perspetivas políticas, um processo de votação livre e justo, e a proteção dos direitos humanos de todos os indivíduos", conclui a nota.

Arrancou hoje a campanha eleitoral para as eleições gerais na Guiné Equatorial, nas quais o Presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, atualmente com 80 anos e no poder desde 1979, deverá garantir o sexto mandato consecutivo e mais sete anos no poder.

Teodoro Obiang concorre pela quinta vez contra Buenaventura Monsuy Asumu, que dirige o Partido da Coligação Social Democrata (PCSD), um partido próximo do regime e aliado crónico do Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE), no poder e vencedor de sucessivas legislativas com mais de 90% dos votos, em eleições sempre contestadas.

Pela primeira vez, o líder histórico do único partido da oposição, Andrés Esono Ondo, presidente da Convergência para a Democracia Social, também concorre ao mais alto cargo do país, ainda que o seu partido tenha já mais de 30 anos.

No dia em que anunciou a sua candidatura às presidenciais, Andrés Esono admitiu à Lusa ter "medo" da decisão de concorrer contra o Presidente Teodoro Obiang, mas assumiu não ter alternativa, por estar "nas mãos do regime".

Não obstante enfrentar desta vez um opositor real, o único político que poderia verdadeiramente desafiar Teodoro Obiang - Gabriel Nsé Obiang, líder do Cidadãos pela Inovação (CI) - encontra-se preso, sem acusação, há mais de um mês em Black Beach, uma prisão de alta segurança em Malabo.

A campanha foi antecedida igualmente pela detenção no último mês de um largo número de ativistas, entre os quais, o artista de hip-hop Leoncio Prisco Eco Mba, conhecido como `Adjoguening`, Pablo Angüe Angono, Claudio Nzé Ntutumu, Salvador Bibang Esono, Emilio Ndong Biyogo, e, talvez os mais destacados, Luis Nzo Ondo e Anacleto Micha, um conhecido defensor dos direitos humanos, igualmente detido em Black Beach, cuja irmã foi assassinada no início da semana, de acordo com várias organizações da sociedade civil equato-guineense na rede social Twitter.

Inicialmente marcada para abril de 2023, a eleição presidencial foi antecipada para 20 de novembro por decreto presidencial, e em violação da Constituição equato-guineense, para a mesma data em que decorrem as eleições legislativas e municipais.

Um total de 427.661 eleitores, de entre uma população estimada pelo Banco Mundial em 1,45 milhões de habitantes, estão habilitados a votar no próximo dia 20, nas municipais em oito províncias, assim como para eleger os 100 deputados à câmara baixa do Parlamento em Malabo para os próximos cinco anos. Parte do Senado, que conta com 70 assentos - 55 eleitos e 15 indicados pelo Presidente - vai igualmente a votos.

Desde a sua independência de Espanha em 1968, a Guiné Equatorial tem sido considerada pelas organizações de direitos humanos como um dos países mais corruptos e repressivos do mundo, devido a acusações de detenção, tortura de dissidentes e alegações de fraude eleitoral repetida.

A Guiné Equatorial é um dos maiores produtores de petróleo africanos abaixo do Saara e tem o mais elevado produto interno bruto (PIB) per capita de África, um registo que está longe de beneficiar a população. O país ocupa a 145ª posição no último Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas relativo a 2021.

Numa declaração emitida esta quarta-feira, a diplomacia da União Europeia (UE) instou o Governo em malabo a pugnar por eleições "pacíficas, inclusivas e transparentes".

O país aderiu à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 2014, mediante alguns compromissos, como a abolição da pena de morte - formalizada em setembro passado -, a introdução do português e maior abertura democrática.