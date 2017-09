EUA preparam ajuda para Dominica e outros territórios afetados por furacão Maria

Lusa21 Set, 2017, 07:19 / atualizado em 21 Set, 2017, 08:31 | Mundo

"Os Estados Unidos estão solidários com o povo de Dominica e com todos os do Caribe afetados pelo impacto devastador do furacão Maria", disse em comunicado.

O Departamento de Estado acrescentou que os Estados Unidos estão preparados para trabalhar com esses territórios e com os parceiros internacionais "para proporcionar ajuda de forma imediata".

"Estamos em processo de coordenar o melhor pacote de ajudas possível", refere o comunicado.

O furacão Maria, que agora ameaça a República Dominicana, arrasou na quarta-feira Porto Rico, depois de ter devastado Guadalupe e Dominica no dia anterior, causando um total de dez mortos.

Em Porto Rico, onde o Maria foi o pior furacão dos últimos em 80 anos, ficou um rasto de destruição, com habitações derrubadas, várias inundações e um milhão de pessoas ficou sem eletricidade.

O furacão Maria perdeu intensidade e passou a tempestade de grau dois, revelou na quarta-feira o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Apesar de ter descido de categoria, as autoridades preveem que a tempestade possa novamente agravar-se hoje, quando passar pela República Dominicana, país que está já em alerta máximo.