EUA preparam retirada das tropas da coligação anti-jihadista do Iraque

, da qual a agência de notícias francesa obteve uma cópia.

"Respeitamos a vossa decisão soberana que comanda a nossa saída", refere o texto, referindo-se ao voto do Parlamento iraquiano, domingo dia 5 de janeiro, que exortava o Governo de Bagdade a expulsar do país as tropas estrangeiras. Uma medida suscitada pela morte do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque cirúrgico durante a madrugada de sexta-feira dia 3 de janeiro (hora local), junto ao aeroporto de Bagdade.



"Por respeito pela soberania da República do Iraque, e como comandado pelo Parlamento e o primeiro-ministro, a Coligação vai reposicionar as suas forças", garante o general H. Seely.







A movimentação visa "garantir que a retirada do Iraque se faça de forma segura e eficiente", acrescenta.



No quadro dos preparativos para a retirada, a carta alerta também para "um aumento das deslocações em helicóptero sobre e em torno da Zona verde", da capital iraquiana. De acordo com jornalistas da AFP presentes em Bagdade, inúmeros helicópteros têm sobrevoado o centro da cidade nas últimas noites.





(em atualização)