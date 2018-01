EUA pressionam países asiáticos na procura da paz

As palavras são da porta-voz da Casa Branca, Sara Sanders.



A Casa Branca diz que vai anunciar nos próximos dias medidas para pressionar o Paquistão, depois de Nikky Haley, a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas ter anunciado que os Estados Unidos vão reter mais de 250 milhões de dólares de ajuda ao Paquistão.



Nikki Haley falou também da reunião marcada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e diz que os Estados Unidos não reconhecerão o encontro se a Coreia do Norte não abdicar das armas nucleares.



A representante norte-americana nas Nações Unidas avisa a Coreia do Norte e diz que os Estados Unidos estão prontos para medidas mais duras se houver outro teste nuclear.





As duas coreias têm encontro marcado para a próxima semana, uma reunião proposta pela Coreia do Sul.O país espera discutir a participação norte-coreana nos jogos olímpicos de inverno, marcados para fevereiro, em Seul.Um encontro onde os sul coreanos querem discutir outros assuntos de interesse mútuo para as duas coreias a fim de melhorar a relação entre os dois países.