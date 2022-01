EUA. Prisão perpétua para "vigilantes" racistas alvoroça opinião pública

Paradigmático das reacções à sentença é o texto do historiador Jemar Tisby, publicado pela CNN como artigo de opinião . Tisby considera que o assassínio de Ahmaud Arbery "pode ser acertadamente descrito como linchamento dos nossos dias".





Em fevereiro de 2020, numa localidade da Geórgia do Sul, o jovem negro de 25 anos tinha saído de casa para correr e foi visto pelos assassinos. Dois deles, Gregory e Travis McMichael, pai e filho, viram-no, muniram-se de armas de fogo, juntaram-se a um vizinho, William "Roddie" Bryan, e começaram a persegui-lo ao volante de duas viaturas. Quando finalmente o encurralaram, McMichael filho abriu fogo contra Arbery, atingindo-o mortalmente.





A questão que se punha ao tribunal era a de saber se os assassinos, em algum momento, poderiam beneficiar de uma redução da pena ou de uma liberdade condicional. O tribunal decidiu que os dois protagonistas, pai e filho, terão de passar o resto da vida na cadeia. O vizinho, Bryan, poderá sair em liberdade condicional, mas não antes de ter cumprido 30 anos de prisão.



Para o autor do artigo, Tisby, isto era o mínimo que devia exigir-se do tribunal e, nesse sentido, a decisão dos juízes foi correcta. No entanto, acrescenta o autor, não pode considerar-se que desse modo se tenha feito justiça, porque "justiça significaria que uma pessoa negra pudesse caminhar em qualquer bairro sem ser considerada uma ameaça pela sua simples presença; justiça seria desmantelar as narrativas racistas que levaram os três homens brancos a perseguir e matar um negro".





E prossegue, questionando o sistema judicial: "É arrepiante constatar que estes três homens nunca foram detidos. Só ao fim de 74 dias foram formuladas acusações contra eles". E mesmo isso não teria acontecido se, confiados numa impunidade crónica garantida pelo sistema, um deles não tivesse cometido uma imprudência fatal: "Só um video tremido de um portátil, gravado por Bryan, fez a diferença entre os assassinos passarem o resto das suas vidas em liberdade ou na cadeia. Foi o filme, vindo a público após várias semanas de passividade das autoridades locais, que levantou um clamor nacional e, finalmente, ocasionou as acusações".





Por isso, e apesar de haver agora mais casos em que a existência de videos tem garantido condenações, Tisby sublinha que "a simples responsabilização, para já não falar de verdadeira justiça, não está de modo algum garantida num sistema de justiça criminal que protege polícias e vigilantes mesmo quando as pessoas morrem às suas mãos (...) Um sistema legal eficaz garantiria que os culpados tivessem de enfrentar as consequências dos seus crimes numa base mais consistente".





No mesmo sentido, o conhecido advogado de direitos cívicos Ben Crump comentara, já na sexta feira, a sentença, dizendo que "estes crimes brutais têm passado praticamente impunes devido à profunda corrupção que impregna tantos dos nossos sistemas [judiciais].





Ao conhecer a sentença, a mãe de Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones declarara: "Eles decidiram alvejar o meu filho porque não o queriam na sua comunidade. Eles decidiram tratá-lo de forma diferente das outras pessoas que visitam essa comunidade. E quando não conseguiram assustá-lo nem intimidá-lo o suficiente, mataram-no".





Por seu lado, Marcus Arbery, o pai da vítima, dissera perante o tribunal: "Eles não só lincharam o meu filho à luz do dia; mataram-no quando ele estava a fazer o que mais gostava: correr. Era quando ele se sentia mais vivo, mais livre, e tiraram-lhe isso".





Dentro de um mês, os três réus terão de responder num outro processo por crime de ódio, visto estarem acusados de terem alvejado Arbery por ele ser negro.