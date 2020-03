EUA. Procura de armas cresce com avanço do novo coronavírus

Depois dos desinfetantes para as mãos, das máscaras, luvas e dos bens básicos, os norte-americanos procuram munições para fazer face a um inimigo invisível. A corrida às armas nos Estados Unidos intensificou-se nos últimos dias e vendedores de todo o país reportam um aumento exponencial de vendas ao longo das últimas semanas, de tal forma que os fornecedores não conseguem corresponder à procura.







A probabilidade de isso acontecer é remota, mas está mais próxima que nunca”, diz Andy Raymond, proprietário de uma loja de venda de armas em Rockville, Maryland, citado pelo jornal El País





“Temos vindo a vender muito mais do que o habitual nas duas últimas semanas e, na terça-feira, atingimos mesmo o pico, foi o dia com mais vendas desde 2012. Vendemos cerca de 80 mil munições por dia. Os nossos fornecedores não nos conseguem abastecer”, acrescentou.





Na quarta-feira foi confirmado que todos os 50 Estados norte-americanos já foram atingidos pelo novo coronavírus e todos registam casos de infeção. De acordo com as autoridades de saúde, foram registados mais de nove mil casos e pelo menos 149 pessoas morreram.

Perante o imprevisível das próximas semanas, ou mesmo meses, os norte-americanos procuram segurança com recurso às armas. “Sempre que acontece alguma coisa nos Estados Unidos, isto é uma reação das pessoas”, disse José da Veiga, um emigrante português nos Estados Unidos, em declarações à agência Lusa.





Para além das filas de pessoas às portas de lojas de venda de armas, os norte-americanos também procuram munições online. Entre 23 de fevereiro e 4 de março, quando o número de casos de Covid-19 era bastante inferior nos Estados Unidos, as vendas online na ammo.com aumentaram 68 por cento em comparação com os 11 dias anteriores, escreve Pablo Guimón, correspondente do El País.





“Sabemos que há certas situações que têm impacto na venda de armas, sobretudo eventos políticos ou de instabilidade económica, ou quando a população teme que os seus direitos possam ser violados. Esta é a primeira vez que um vírus leva a um aumento de vendas”, destacou Alexa Horsman, responsável da Ammo.com.





Nas redes sociais, a Ammo lembra aos seguidores: “Não se esqueçam de armazenar enlatados”. Na fotografia que acompanha a publicação, de 16 de março, surgem várias caixas de munições.









No site “ The Truth About Guns ”, um blogue norte-americano dedicado a temas que vão desde a política de armas nos Estados Unidos até a reviews sobre as melhores espingardas no mercado, escreve que “o aumento de vendas” durante a crise do novo coronavírus “demonstra que as armas de fogo continuam a ser um item desejado e os norte-americanos as levam a sério como forma de segurança, especialmente em tempos incertos”.





Nos últimos dias, os relatos sobre a venda massiva de armas de fogo e equipamentos de sobrevivência têm sido generalizados em vários Estados norte-americanos, desde a Califórnia a Nova Iorque, Washington, Alabama ou Ohio.





“As pessoas acreditam que, se algo muito grande e muito mau acontecer, o 112 pode não funcionar. Vimos isso com o furacão Katrina. As pessoas não se esqueceram que aconteceu um desastre e que o Governo não veio em seu auxílio”, disse Daniel Hill, um norte-americano de 29 anos, residente na Carolina do Norte, ao jornal The New York Times





Hill foi um dos norte-americanos que comprou uma arma pela primeira vez por receio do que possa acontecer numa sociedade onde “se pode perder o sentido de legalidade”. Teme o colapso da ordem pública, com roubos e grande destabilização, num cenário em que “todas as lojas estão a fechar, como num filme de zombies”.





De acordo com o New York Times, o FBI ainda não tem dados que possam confirmar a correlação entre a venda de mais armas e o coronavírus, até porque os dados sobre março ainda não foram disponibilizados, mas também se regista um aumento considerável nas vendas desde o início do ano, quando o vírus ainda estava longe dos Estados Unidos.







As autoridades destacam que este aumento também pode ser atribuído, por exemplo, ao clima político no país em ano de eleições, mas também às tentativas por parte de alguns Estados de promover legislação mais restritiva em relação às armas.





Ainda assim, os números contabilizados pelo FBI dirão apenas respeito às vendas regulares, com licenças. Existem várias formas de venda privada de armas, através de eventos ou pela internet, que não estão incluídas nas verificações federais.