EUA. Profissionais de saúde pedem a manifestantes anti-quarentena que vão para casa

Nurses now fighting back against anti-lockdown in Harrisburg, PA. I love all the nurses standing up for public health across the country. #COVID19 pic.twitter.com/PgZEaTG4JE — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 20, 2020

, lia-se num cartaz segurado por Yetta Timothy, enfermeira da Pensilvânia, enquanto enfrentava as cerca de duas mil pessoas que a 20 de abril se juntaram junto à sede do governo desse Estado norte-americano para contestar as medidas de distanciamento social e a quarentena impostas para combater a pandemia., apelou a enfermeira aos manifestantes. À estação Al Jazeera, relatou que “foi devastador estar ali a ver e a ouvir todas aquelas pessoas”.Outra profissional de saúde no local segurava um cartaz onde se lia:O protesto da Pensilvânia foi apenas um dos muitos que têm estado a realizar-se pelos vários Estados norte-americanos para apelar aos governadores que levantem as medidas de prevenção e permitam o regresso dos habitantes ao trabalho.Em cinco semanas, mais de 26 milhões de pessoas nos EUA pediram o subsídio de emprego. No domingo, o conselheiro da Casa Branca para a economia avisou que a taxa de desemprego poderá chegar aos 16 por cento.Em alguns Estados, entre os quais Geórgia, já foi permitida a reabertura de alguns negócios, de modo a tentar reanimar a economia até agora estagnada. No entanto,“Ainda não é altura de reabrir o Estado da Pensilvânia”, defendeu a enfermeira Yetta Timothy. “Sei que outros Estados já começaram a reabrir, mas sinto que isso vai resultar num desastre”.

“Não somos tratados como cidadãos livres”

Esta perspetiva contrasta com a dos manifestantes anti-quarentena, tais como Matthew Bellis, que a uma estação de rádio local da Pensilvânia considerou que não está a ser tratado como um cidadão livre., sustentou.“O Governo precisa de entender que, como indivíduos, estamos a ser responsáveis, estamos a adotar medidas de segurança, mas não podemos continuar a dificultar a economia, pois esta está diretamente ligada às nossas vidas”, frisou o manifestante, responsável pela organização do protesto de 20 de abril.

Também em protestos realizados na Carolina do Norte, Virgínia e Colorado houve profissionais de saúde a fazer frente aos manifestantes.

Apesar de estes protestos reunirem milhares de pessoas, a maioria dos norte-americanos aparenta estar a cumprir com as imposições de isolamento. Uma sondagem citada pela Al Jazeera concluiu queA mesma sondagem indica que apenas sete por cento da população dos EUA – uma em quatro pessoas – defende que as comunidades deviam reabrir imediatamente.O novo coronavírus já infetou mais de um milhão de pessoas nos Estados Unidos, das quais 122 mil recuperaram. O país regista quase 61 mil vítimas mortais.