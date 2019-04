EUA proíbem entrada a dezasseis sauditas devido ao "papel no assassinato" de Khashoggi

Lusa09 Abr, 2019, 07:07 | Mundo

A proibição de entrada em solo norte-americano também se aplica a "familiares próximos" dos dezasseis visados.

Entre estes, encontra-se Saud al-Qahtani, ex-assessor do príncipe herdeiro suadita Mohammed bin Salman.

As medidas punitivas anunciadas na segunda-feira não são, no entanto, as primeiras por parte dos Estados Unidos em reação ao assassinato de Khashoggi. Em novembro, Washington anunciou sanções financeiras direcionadas contra 17 autoridades sauditas suspeitas de envolvimento no caso.

O assassínio do jornalista colaborador da publicação norte-americana Washington Post, Jamal Khashoggi, em 02 de outubro, cujo corpo ainda não foi encontrado, provocou indignação no mundo inteiro e danificou a imagem da Arábia Saudita e, em particular, do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, suspeito de ter orquestrado esta morte.

Mas Riade já culpou os funcionários envolvidos como tendo agido de forma "descontrolada", sem intervenção do Reino.

O julgamento de 11 suspeitos pelo assassínio começou no início de janeiro, na Arábia Saudita, e o Procurador Geral solicitou a pena de morte de cinco deles.