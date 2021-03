EUA. Propaganda de supremacia branca quase duplicou em 2020

Os dados do relatório publicado esta quarta-feira apontam paraem 2020, que incluiu a disseminação de mensagens racistas, antissemitas e anti-LGBTQ através de folhetos, autocolantes e cartazes.A propagandaé mais difícil de quantificar e não foi incluída no relatório, mas a Liga Antidifamação (ADL na sigla inglesa) estima que esses casos cheguem aos milhões.Segundo o relatório, as mensagens de supremacia branca foram distribuídas em todos os Estados norte-americanos, com exceção do Hawai, sendo que tiveram particular incidência em Estados como o Texas, Washington, Califórnia, New Jersey, Nova Iorque, Massachusetts, Virgínia e Pensilvânia.As mensagens foram distribuídas por 30 grupos, sendo que o grupo de supremacia branca, neofascista e nacionalista "Patriot Front", com sede no Texas, foi responsável pela grande maioria da propaganda. Segundo o relatório da ADL,O grupo explora linguagem e imagens patrióticas para promover a sua ideologia, incluindo a frase “America First”, um slogan utilizado por Donald Trump durante a sua campanha eleitoral.

Aumento da propagando ligado às eleições presidenciais

De acordo com a ADL, este aumento sem precedentes de propaganda de grupos de supremacia branca pode ser atribuído às eleições presidenciais de 2020.







Nos meses que antecederam as eleições, em novembro de 2020, vários funcionários do Governo e diversos grupos, incluindo a ADL, alertaram para o risco de atividades extremistas. Tal veio a comprovar-se após a derrota de Donald Trump nas eleições, que conduziu a diversas manifestações de apoiantes de Trump e grupos de extrema-direita contra o que apelidavam de “eleições fraudulentas” e que culminou com o ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro, que provocou cinco mortos.

”, diz Jonathan A Greenblatt, CEO da ADL, em comunicado , acrescenta Greenblatt.O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi várias vezes acusado, nomeadamente pelo seu sucessor, Joe Biden, de não se desmarcar da corrente supremacista. Em outubro de 2020, durante o debate presidencial, Trump foi questionado sobre se condenava os supremacistas brancos e, em resposta, o presidente cessante pediu ao polémico grupo “Proud Boys” para que se mantivesse “ a postos ” (), o que foi interpretado como um pedido de apoio caso saísse derrotado das eleições.O grupo de extrema-direita, que esteve envolvido nos confrontos em Charlottesville, em 2017, foi um dos responsáveis pela violenta invasão ao Capitólio em janeiro deste ano, quando os congressistas estavam reunidos para ratificar a vitória de Joe Biden.