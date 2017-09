EUA propõem embargo "progressivo" sobre o petróleo contra a Coreia do Norte

Lusa11 Set, 2017, 07:27 / atualizado em 11 Set, 2017, 08:12 | Mundo

O texto, que tornar-se-á definitivo após uma votação esta segunda-feira a pedido dos Estados Unidos, prevê um embargo "progressivo" sobre o petróleo destinado a Pyongyang - e não total e imediato como estipulava o primeiro projeto de resolução norte-americano - e também a proibição de importação por parte dos Estados-membros das Nações Unidas de têxteis norte-coreanos.



Segundo diplomatas citados pela agência noticiosa francesa AFP, as duras negociações em curso há quatro dias, sobretudo com Pequim e Moscovo, levaram os Estados Unidos a suavizar o texto original no que diz respeito nomeadamente à situação dos trabalhadores expatriados norte-coreanos e à inspeção, se necessário pela força, de navios suspeitos de transportar carga proibida pelas resoluções da ONU.



Entre outras concessões, Washington aceitou não incluir no projeto de resolução o congelamento de bens do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, devido à oposição da China e da Rússia, de acordo com diplomatas.

Oitavo conjunto de sanções



A pedido de Washington, o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve pronunciar-se esta segunda-feira sobre o texto que contempla novas sanções contra o regime de Kim Jong-un, acusado de ameaçar a paz com os seus programas de armamento nuclear e convencional.



O pacote de sanções surge na sequência do sexto ensaio nuclear de Pyongyang que afirmou tratar-se de uma bomba de hidrogénio miniaturizada, conhecida como bomba H, apta a ser colocada num míssil balístico intercontinental (ICBM).



O teste com uma bomba de hidrogénio foi o mais potente levado a cabo pelo regime norte-coreano e suscitou a condenação da comunidade internacional, aumentando a tensão na região.



Em julho, a Coreia do Norte já tinha realizado dois disparos de ICBM.



Estas atividades nucleares e balísticas violam as resoluções das Nações Unidas, que já infligiram sete conjuntos de sanções a Pyongyang.



As negociações entre Estados Unidos e China relativas a anteriores projetos de resolução das Nações Unidas com sanções à Coreia do Norte levaram semanas ou meses. Contudo, a administração liderada por Donald Trump reivindica uma votação em seis dias.

"Maior sofrimento e dor"

A Coreia do Norte ameaçou no domingo os Estados Unidos com "o maior sofrimento e dor" se continuarem a insistir que as Nações Unidas endureçam as sanções contra Pyongyang.



Num comunicado reproduzido pela agência de notícias oficial norte-coreana, KCNA, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adverte que se Washington "avançar com esta 'resolução' ilegal sobre um endurecimento das sanções, a Coreia do Norte assegurará que seja absolutamente certo que os Estados Unidos paguem o preço".