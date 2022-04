EUA querem diálogo sério e sustentado com Coreia do Norte

Segundo um comunicado do porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, Sung Kim sublinhou "o forte compromisso dos Estados Unidos com a segurança" da Coreia do Sul, numa reunião com o chefe das negociações nucleares sul-coreanas, Noh Kyu-duk.

Sung Kim sublinhou a importância da "estreita coordenação bilateral" com a Coreia da Sul "e outros aliados e parceiros" para avançar no objetivo comum da "desnuclearização completa" da península coreana.

Os dois responsáveis falaram sobre o mais recente ensaio de mísseis balísticos intercontinentais por parte da Coreia do Norte, em 24 de março, e sobre os esforços para retomar o diálogo com Pyongyang.

Segundo o comunicado, ambos condenaram o ensaio, "que foi apenas o mais recente de uma série de lançamentos cada vez mais assustadores da Coreia do Norte este ano".

Sung Kim e Noh Kyu-duk "reafirmaram a importância de uma resposta forte e unificada a essas ações de escalada", disse o comunicado.

Os dois representantes especiais condenaram os lançamentos de mísseis balísticos como "claras violações de várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU que representam uma séria ameaça à estabilidade regional".

Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano, ameaçou esta terça-feira a Coreia do Sul com um ataque nuclear, pela segunda vez em três dias, após Seul ter garantido que conseguiria lançar "um ataque preventivo" contra o Norte.