EUA querem medidas para evitar ataques de colonos a ajuda humanitária

"Estes ataques a carregamentos de ajuda são inaceitáveis e Israel deve tomar medidas para os impedir e deve tomar medidas para que os responsáveis paguem", disse, na quinta-feira, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em conferência de imprensa.

Miller referiu que a mesma mensagem foi transmitida em Jerusalém, na quarta-feira, pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O caso referido ocorreu há alguns dias, quando um grupo de colonos atacou um comboio de ajuda humanitária proveniente da Jordânia e que tinha como um dos destinos o recém-aberto posto fronteiriço de Erez.

Os camiões transportavam farinha, alimentos e outra ajuda humanitária.

Miller congratulou-se com a detenção de três pessoas alegadamente envolvidas no ataque.

"Esse é o passo correto. É a medida que deviam tomar sempre que há ataques a comboios de ajuda humanitária, e, em primeiro lugar, deviam impedir esses ataques", disse.

O porta-voz do Departamento de Estado apelou também ao movimento islamita palestiniano Hamas para respeitar as entregas de ajuda coordenadas por organizações humanitárias. De acordo com Washington, aquele carregamento foi intercetado por milicianos depois de chegar a Gaza.

O carregamento acabou por ser devolvido a funcionários da ONU.

"Se há alguma coisa que o Hamas pode fazer para pôr em risco o carregamento de ajuda, é desviá-lo para uso próprio, em vez de permitir que vá para civis inocentes em necessidade, por isso devem certamente abster-se de o fazer no futuro", afirmou.

Miller notou que esta foi a primeira vez que o Hamas intercetou um carregamento.