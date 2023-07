A secretária de Estado do Tesouro dos EUA diz que está ansiosa para trabalhar com a China.

As declarações foram feitas este domingo no país vizinho, Índia, onde decorre o encontro do G20.



Janet Yellen diz que a visita que fez a Pequim, na semana passada, foi um avanço nas relações comerciais entre o governo norte-americano e a China.



Os dois países têm vivido anos controversos nas relações económicas.