EUA querem "redobrar esforços" para combater terrorismo em Moçambique

"Temos de redobrar esforços para repelir o terrorismo e atividades que afetam cidadãos como os de Cabo Delgado e estamos a trabalhar de perto com o Governo sobre esse assunto", referiu a diplomata em conferência de imprensa antes de deixar a capital moçambicana.

"Tive discussões longas sobre Cabo Delgado nos meus dois dias de visita", referiu, acrescentando, sem entrar em detalhes: "Discutimos com o governo a sua estratégia".

Segundo a diplomata, o combate ao terrorismo deve ser "multifacetado", "não só na área da segurança, mas também ao lidar com os problemas que as pessoas enfrentam todos os dias".

"Estamos a dar treino e equipamento para a polícia, mas também a suportar necessidades humanitárias das pessoas que sofrem com o terrorismo", disse, salientando que os EUA são o maior doador para programas humanitários em Moçambique "e a maioria está focada em Cabo Delgado".

O problema não é um exclusivo de Moçambique.

"Vemos terroristas em movimento e a expandir-se", pelo que "tem de haver um esforço global para lidar com o problema", disse.

Linda Thomas-Greenfield deu o exemplo do Gana, que visitou na quarta-feira, com as autoridades a queixarem-se de estar na mira de terroristas que rumam a sul em direção a países da costa.

"Vemos isso a acontecer aqui, também", sublinhou.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.