EUA reconhecem. "Muito, muito difícil" expulsar este ano forças russas da Ucrânia ocupada

No rescaldo da reunião do grupo de contacto da Ucrânia em Ramstein, na Alemanha, o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, o general Mark Milley, anteviu um cenário de meses de guerra ainda pela frente. E disse que o fim será necessariamente a mesa de negociações, a não ser que Vladimir Putin desista de uma guerra que está a revelar-se "catastrófica" para a Rússia.