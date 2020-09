EUA reduzem presença militar no Iraque

"Reconhecendo os enormes progressos alcançados pelas forças iraquianas e em consulta e coordenação com o Governo iraquianos e nos nossos parceiros da coligação [anti Estado Islâmico],", declarou o general em Bagdade.

A Casa Branca tinha avançado terça-feira que ia anunciar nos próximos dias novidades sobre uma nova redução de tropas americanas no Iraque, país onde os seus solados são diariamente confrontados com ataques crescentes de fações pró-iranianas.

O general McKenzie garantiu queno combate aos elementos remanescentes do grupo Estado Islâmico, que se mantêm ativos no país.", afirmou, num discurso de tomada de posse do general Paul Calvert como novo comandante da coligação anti-EI."Esta presença reduzida permite-nos continuar a aconselhar e a assistir os nossos parceiros iraquianos na extração dos últimos restos do EI no Iraque", acrescentou,".

"O caminho foi difícil, o sacrifício foi imenso, mas os progressos foram significativos", conclui o general. "Há ainda muito trabalho a fazer".







O general não especificou a natureza da assistência futura a dar pelos Estados Unidos ao Iraque.



Maior do que o esperado

Desde março de 2020, cinco bases militares em solo iraquiano mas operadas por tropas da coligação, foram já transferidas para o Governo de Bagdade, quatro até abril e a mais recente em agosto.



Donald Trump prometeu na campanha presidencial de 2016 retirar as tropas americanas, do Iraque e do Afeganistão.



Em janeiro 2020, contudo, o Presidente dos EUA reagiu mal a uma resolução parlamentar, que apelava à partida de todas as tropas estrangeiras, depois do ataque cirúrgico dos Estados Unidos em Bagdade que vitimou o general das tropas iranianas, Suleiman.







Trump ameaçou impor sanções ao Iraque se o Governo concretizasse a decisão parlamentar. A retirada acabou por se acelerar, devido à pandemia de Covid-19 e à ameaça de apoiantes pró-iranianos.



Em junho, o Governo iraquiano ainda não tinha avançado e o seu exército estava alegadamente relutante em ver as tropas americanas partirem. O verão de 2020 tem assistido a um aumento das atividades de combatentes afiliados ao Estado Islâmico no Iraque, sobretudo devido ao desvio de recursos militares iraquianos para impor quarentenas e recolhimento obrigatório devido à pandemia de Covid-19.



Nesse mês, a Espanha anunciou a retirada total e Washinton iniciou novas negociações sobre a futura cooperação entre os dois países, nos campos militar, económico e político. Espera-se que durem meses.



A 23 de agosoto de 2020, as tropas norte-americanas retiraram da base de Tajiq e, cinco dias depois, um alto responsável americano anunciou que as tropas dos Estados Unidos no Iraque seriam em breve reduzidas em um terço, de 5.000 para 3.500.







O anúncio desta quarta-feira superou a redução então anunciada.