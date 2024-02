EUA reforçam base na Jordânia e prepararam ampla retaliação a ataque de militantes

Num momento em que parece iminente uma retaliação militar dos EUA, diversos grupos da resistência iraquiana apelaram ao prosseguimento dos ataques contra as forças norte-americanas instaladas no Médio Oriente.

Em comunicado hoje divulgado, a Harakat al-Nujaba, uma das mais poderosas milícias iraquianas, anunciou planos para o prosseguimento das operações militares contra as tropas dos EUA, apesar de outras fações terem apelado ao fim das ações armadas na sequência do ataque com `drone` no passado domingo na Jordânia.

Diversas milícias constituem uma ameaça para os EUA desde há vários anos, mas os grupos intensificaram os ataques na sequência da guerra de Israel com o Hamas após o ataque de 07 de outubro em território israelita.

Diversos grupos da resistência iraquiana justificam o alastramento das suas ações em solidariedade com os palestinianos, e têm visado interesses israelitas e norte-americanos, incluindo ameaças a navios comerciais e navios de guerra dos EUA com o lançamento de `drones` ou mísseis, e que têm implicado trocas de disparos quase diárias.

Israel disse hoje que o seu sistema de defesa Arrow intercetou um míssil que se aproximava do país a partir do mar Vermelho, suscitando suspeitas de ter sido lançado pelos Huthis do Iémen.

Um segundo responsável oficial norte-americano, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP), disse que os militares efetuaram "ataques de autodefesa" no Iémen, contra alvos militares dos Huthis devido a uma "ameaça iminente".

O canal televisivo Al-Masirah, dirigido pelo movimento iemenita, disse que britânicos e norte-americanos efetuaram três ataques na província de Hajjah, norte do Iémen, um bastião Huthi.

Após o ataque à Torre 22, a base instalada pelos norte-americanos em solo jordano e perto da fronteira com a Síria, Washington considerou que foi ultrapassada uma "linha vermelha" e admite-se que a retaliação em preparação inclua ataques aos líderes das milícias.

As opções dos EUA que estão a ser consideradas poderão abranger alvos na Síria, Iémen e Iraque, de onde foi disparado o `drone` de fabrico iraniano que em 28 de janeiro passado matou os três soldados norte-americanos, precisou o mesmo responsável.

Ainda hoje, o Tesouro norte-americano (ministério das Finanças) impôs novas sanções a um conjunto de empresas no Irão e em Hong Kong acusadas de ajudarem o Irão a garantir tecnologia para a produção de mísseis balísticos e `drones`.

Os EUA também aplicaram sanções a seis responsáveis oficiais iranianos por alegarem ter cometido diversos ciberataques contra infraestruturas críticas nos EUA e em outros países.