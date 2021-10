EUA reforçam combate à cibersegurança

" no seio do Departamento de Estado, escreveu em mensagem ao pessoal, obtida pela AFP.Esta Direção vai ser dirigida por um embaixador, cuja confirmação deve ser validada pelo Senado, e concentrar-se em três setores:", detalhou o porta-voz da diplomacia norte-americana, Ned Price, em declarações à comunicação social.Blinken, que deve fazer, na quarta-feira, um discurso sobe este eixo da "modernização" da política externa de Washington, também prometeu a nomeação de um "novo enviado especial para as tecnologias cruciais e emergentes".Reafirmou ainda querer construir "um Departamento de Estado que esteja pronto para os desafios do século XXI".Ora,", sublinhou Ned Price.Estes anúncios foram feitos quando os EUA constataram, por várias vezes, nos últimos meses, a sua vulnerabilidade perante a multiplicação de ataques informáticos.

O conglomerado tecnológico Microsoft avisou que um grupo de piratas russos, na origem de um vasto ataque informático aos EUA, no ano passado, estava a fazer uma nova operação contra organizações norte-americanas e europeias.