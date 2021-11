EUA reforçam compromisso de aprofundar laços com países da Ásia-Pacífico

"O Presidente Biden sublinhou o seu compromisso com o fortalecimento do nosso relacionamento com as economias do APEC, para promover o comércio e os investimentos justos e abertos, fortalecer a competitividade dos Estados Unidos e garantir uma região Indo-Pacífico livre e aberta", pode ler-se num comunicado da Casa Branca.

Biden também reafirmou o interesse dos EUA em participar como "um parceiro forte e confiável" nas economias dos países da Ásia-Pacífico e "aprofundar o envolvimento económico" na região, especialmente tendo em vista um "futuro mais sustentável".

Segundo a Casa Branca, entre os temas debatidos na cimeira estão também a economia digital, a cibersegurança e a crise climática.

Biden conversará, à porta fechada, com o Presidente da China, Xi Jinping, e com líderes de 19 outros países, como a Rússia, Japão, Indonésia e Chile, numa cimeira virtual organizada pela Nova Zelândia e que tem como foco a recuperação pós-pandemia.

A rivalidade entre a China e os Estados Unidos - que nos últimos anos aumentou, entre disputas comerciais e geopolíticas - pairou sobre esta cimeira, que começou no início da semana com a realização de reuniões ministeriais e outros fóruns de discussão.

Washington e Pequim estão a finalizar os pormenores para a realização de uma reunião virtual entre Biden e Xi, que será o primeiro encontro formal entre os dos líderes desde que o Presidente dos Estados Unidos foi empossado, em janeiro deste ano, e que deverá realizar-se na próxima semana.

Nessa reunião, as duas potências tentarão amenizar as tensões existentes em questões comerciais, tecnológicas, de direitos humanos ou de segurança.

Os países representados no APEC representam 60% do PIB mundial e mais de metade do comércio global, com um mercado de cerca de 2,85 mil milhões de consumidores - 40% da população mundial.

As economias que compõem o APEC, fundado em 1989 e que visa estabelecer uma zona de livre comércio, são: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, EUA, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Rússia, Singapura, Taiwan, Tailândia e Vietname.