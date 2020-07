EUA registam 1,314 milhões de novas inscrições no desemprego numa semana

Os analistas antecipavam 1,35 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego, numa altura em que vários estados do sul dos Estados Unidos registaram um novo aumento de casos de covid-19 e pediram a bares e restaurantes para encerrarem de novo.

Na semana passada, 1,413 milhões de pessoas tinham-se inscrito no desemprego, um número revisto em baixa.

No total, há 18 milhões de pessoas no desemprego, um número que também desceu em relação à semana precedente, mas que continua a um nível bastante elevado. No mesmo período do ano passado, havia 1,7 milhões de norte-americanos a receber subsídios de desemprego.

Após uma estabilização da epidemia na costa leste dos Estados Unidos, nomeadamente em Nova Iorque, uma região particularmente afetada, os casos de infeções aumentaram no sul e no oeste do país.

Vários estados foram obrigados a suspender o processo de desconfinamento, retomando algumas medidas restritivas.