A Comissão afirma que os métodos de guerra utilizados por Telavive na Faixa de Gaza correspondem às características de um genocídio.



Num relatório que analisa os acontecimentos entre outubro do ano passado até julho deste ano, a ONU diz-se alarmada com as mortes civis em massa e a utilização da fome como arma de guerra por parte de Israel



O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano fala em acusações infundadas.