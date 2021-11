EUA rejeitam pedido dos talibãs para desbloquear bens afegãos

Numa carta aberta ao Congresso norte-americano, o governo afegão pediu ao Congresso dos Estados Unidos o fim das sanções e o "retomar" do fluxo de ajudas e ativos dos bancos afegãos para combater a crise no país.

"A carta dos talibãs ao Congresso tem uma interpretação errada dos factos sobre a crise económica e humanitária no Afeganistão", escreveu o enviado norte-americano Thomas West no Twitter.

"Infelizmente, o Afeganistão já sofria de uma terrível crise humanitária antes de meados de agosto, agravada pela guerra, por anos de seca e por uma pandemia", disse.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do governo criado pelos talibãs, mas não reconhecido pela comunidade internacional, Amir Khan Muttaqi, disse na carta enviada ao Congresso que "as raízes" do problema estão "no congelamento de bens" por parte do governo norte-americano, e pediu que essas sanções "sejam levantadas".

Garantiu, para sustentar o pedido, que os novos dirigentes do país estão a trabalhar para a "boa governação", "segurança" e "transparência".

Washington congelou quase 9,5 mil milhões de dólares do Banco Central afegão. A economia afegã, que dependia da ajuda internacional, entrou em colapso, com funcionários que não são pagos há meses e o erário público incapaz de pagar as importações.

O enviado norte-americano sublinhou que os EUA "avisaram" que, em caso de tomada do poder à força, "cessaria a ajuda não humanitária da comunidade internacional, crucial" e "foi o que aconteceu".

"A legitimidade e o apoio devem ser conquistados com ações", insistiu Thomas West, reiterando as condições estabelecidas, como a luta contra o terrorismo, a criação de um governo "inclusivo", o "respeito pelos direitos das minorias, das mulheres e das raparigas" e a "igualdade de acesso à educação e ao emprego".