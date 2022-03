EUA rejeitam proposta polaca para fornecer caças MIG à Ucrânia

”, afirmou, em comunicado, o porta-voz John Kirby.

A reação de Washington surge depois de o ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Zbigniew Rau, ter revelado que o seu Governo estava “preparado para destacar, imediata e gratuitamente, todos os caças MIG-29 para a base aérea de Ramstein [na Alemanha] e colocá-los à disposição do Governo dos Estados Unidos”.

John Kirby explicou que uma operação deste género, para ajudar militarmente a Ucrânia perante a invasão russa, levanta “motivos de preocupação importantes para toda a NATO".”, defendeu o porta-voz do Pentágono.Segundo o Governo polaco, essa decisão permitiria finalizar um acordo que possibilitava à Ucrânia utilizar os MIG-29 contra as forças russas, pois os pilotos ucranianos estão treinados para pilotar caças da era soviética. Em contrapartida, Varsóvia receberia caças F-16 norte-americanos para compensar esta perda.O Executivo de Mateusz Morawiecki especificou ainda que esta decisão foi tomada na “sequência de uma declaração do secretário de Estado norte-americano sobre a entrega de aviões à Ucrânia.

A Polónia tem cerca de 30 MIG-29 construídos pelos soviéticos, mas, segundo a comunicação social, apenas 23 estão tecnicamente operacionais para serem enviados até Ramstein.

No comunicado, John Kirby, assegurou que Washington e Varsóvia estão em contacto, mas realçou que a “”.No domingo, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, tinha referido, durante uma visita à Moldova, que os norte-americanos estavam a “trabalhar ativamente” num acordo com a Polónia para enviar aqueles aviões para a Ucrânia combater a invasão russa.O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, explicou na segunda-feira que a Polónia não tinha planos para enviar para a Ucrânia aviões caça ou pilotos militares, fora do âmbito da NATO, nem para disponibilizar os seus aeroportos.

Segundo a imprensa polaca, o Ministério russo da Defesa considera que “os países que utilizam os seus aeroportos para disponibilizar à Ucrânia aviões de combate podem ser considerados participantes no conflito”.