EUA rejeitam proteção militar solicitada pelo Haiti após assassinato do Presidente

Mathias Pierre, ministro responsável pelas questões eleitorais no Haiti, anunciou na sexta-feira que solicitou aos EUA e à ONU apoio militar para proteger as infraestruturas do país, como portos e aeroportos, na sequência do assassinato do Presidente Jovenel Moise.", declarou Pierre.Ainda na sexta-feira, os EUA confirmaram o pedido, mas adiantaram que não se comprometem com o envio de tropas para o Haiti.“Garantir que fornecemos recursos, em termos de mão-de-obra, mas também financeiros, faz também parte do nosso objetivo”, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. “Estamos ansiosos por trabalhar com a embaixada dos EUA em Porto Príncipe na busca pela verdade e justiça para a família do Presidente Moise e o povo do Haiti”, declarou ainda o embaixador do Haiti em Washington.Alguns dos membros deste grupo estavam no Haiti há apenas três meses, tempo durante o qual terão preparado o ataque levado a cabo na última quarta-feira.do Haiti na quinta-feira, numa casa em Port-au-Prince onde se tinham abrigado.Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse: “Estamos cientes da detenção de dois cidadãos norte-americanos no Haiti e estamos a monitorizar a situação de perto”.

Envio de tropas “seria um desastre”

A presença militar dos EUA no Haiti seria provavelmente controversa dado o contexto histórico dos dois países. Em 1915, após o assassinato do Presidente haitiano Jean Vilbrun Guillaume Sam, os EUA invadiram o país caribenho e foram responsáveis pela introdução de leis de segregação racial conhecidas por leis de Jim Crown. As tropas norte-americanas permaneceriam no Haiti até 1934.Em 1994, as forças militares norte-americanas regressariam ao Haiti após o Presidente eleito, Jean-Bertrand Aristide, ter sido derrubado por um golpe militar. Tropas da ONU de países da América do Sul e da Ásia estiveram estacionadas no Haiti entre 2004 e 2017, no âmbito de uma missão de estabilização que acabaria por se tornar polémica, depois de os soldados da paz terem sido acusados de abusos dos direitos humanos e de terem originado um surto de cólera que matou milhares de haitianos., disse Jake Johnston, especialista no Haiti do Centro de Pesquisas Económicas e Políticas, citado por The Guardian . “Pensar que a intervenção estrangeira é uma solução para isto é uma estupidez”, acrescentou.Kinsley Jean, ativista político do Haiti, disse ser “fervorosamente” contra as intervenções militares estrangeiras no seu país. “A última intervenção das Nações Unidas trouxe cólera e matou milhares de pessoas”, acrescentou Jean. “Não creio que a solução venha de uma intervenção estrangeira”, reiterou.