EUA. Relatório denuncia crescimento da propaganda de extrema-direita

“A América não está à venda”, “Uma Nação contra a invasão” e “Reclamar a América” são alguns dos slogans utilizados em panfletos nos complexos universitários dos Estados Unidos. Uma forma de propaganda cada vez mais utilizada pelos grupos de extrema-direita, de acordo com a Liga Anti-Difamação.



O número de incidentes quase duplicou no último ano e a Liga diz que este crescimento se deve à maior vigilância nestes espaços sobre a informação publicada.



Oren Segal, vice-presidente da Liga Anti-Difamação explicou que este aumento se deve à vontade da extrema-direita de se expandir. “Temos de perceber que há uma conexão, ideológica, entre estes textos de propaganda nestes complexos e um ataque às nossas comunidades”.



O crescimento da propaganda de extrema-direita nos Estados Unidos está num crescendo desde um comício em Charlottesville, em 2017, que terminou num atropelamento de vários manifestantes.



“Depois de Charlottesville, organizações da supremacia branca foram atingidas por ondas de má publicidade e problemas legais”, explicou Brian Levin, do Centro para o Estudo do Ódio e Extremismo da Universidade Estatal da Califórnia.



Levin continuou dizendo que a publicação de panfletos, pósteres e autocolantes é uma maneira de militantes supremacistas passarem a sua mensagem sem terem de causar grande alvoroço público e com um risco mínimo de irem para a prisão. E afirmou que apesar de continuar a haver manifestações públicas, a maioria dos grupos extremistas está a usar plataformas online mais pequenas, onde podem chegar a mais pessoas.



Apesar da denúncia nos complexos universitários, a propaganda está a crescer por todo o território dos Estados Unidos. A maior atividade está centrada em Estados como a Califórnia, Texas e Nova Iorque. No entanto, todos os Estados norte-americanos, com exceção do Havai, apresentaram queixas neste sentido.



“De certa forma, é uma das formas mais básicas de espalhar narrativas de ódio e ansiedade pelas comunidades. Fundamentalmente, estes são movimentos extremistas violentos e é por isso que achamos ser necessário documentar estes números”, disse Oren Segal.



Dois terços das queixas prendem-se com a atividade levada a cabo pela Frente Patriótica, baseada no Texas - um movimento que acredita que os seus antepassados conquistaram a América e transmitiram direitos apenas aos descendentes.



O FBI também se mostra preocupado com uso de propaganda de extrema-direita, com o diretor, Christopher Wray, a explicar que o extremismo violento baseado na raça tornou-se num “ameaça nacional”, equivalente a movimentos terroristas, como o Estado Islâmico.