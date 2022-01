EUA. Republicanos querem criar uma unidade policial para investigar fraudes eleitorais

De acordo com o New York Times , nenhum dos três Estados que agora propõe uma “polícia eleitoral” – e nenhum dos restantes 47 – relatou mais do que um número ínfimo de casos de fraude eleitoral após as eleições de 2020.

O tema da fraude eleitoral voltou à tona nos EUA, depois de ter sido o assunto mais discutido em novembro de 2020, após a derrota de Donald Trump nas eleições presidenciais.Os defensores desta medida argumentam que a criação de uma unidade policial iria combater os casos de fraude eleitoral e seria uma garantia de que as eleições norte-americanas seriam legítimas. Os críticos afirmam, por sua vez, que a medida pode ser facilmente corrompida e utilizada como um meio de intimidação.Na quinta-feira, uma proposta semelhante foi feita por David Perdue, ex-senador e candidato republicano a governador da Flórida. A proposta de Perdue consiste em criar a sua própria unidade policial eleitoral “para tornar as eleições da Geórgia as mais seguras do país”.Também no Arizona, a senadora estadual Wendy Rogers, forte apoiante de Donald Trump, apresentou uma proposta de lei para estabelecer um “gabinete eleitoral”, avaliado em cinco milhões de dólares, com o poder de intimar testemunhas e apreender equipamento eleitoral.Mas DeSantis e Perdue defendem que a criação de uma unidade policial iria erradicar outras irregularidades eleitorais e reforçar a confiança de seus eleitores no voto eleitoral. O mesmo raciocínio tem impulsionado as leis estaduais que vêm sendo implementadas e que restringem o direito ao voto, especialmente para afro-americanos e imigrantes.

Democratas falham em proteger direito de voto

Esta foi a quinta vez que o Partido Democrata levou a proposta de lei a votos no Senado e voltou a falhar.Em declarações aos jornalistas após o bloqueio dos republicanos, o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, foi convidado a deixar uma mensagem aos eleitores de comunidades minoritárias que estão preocupados com a possibilidade de virem a ser impedidos de votar com as leis aprovadas em Estados conservadores.As palavras do líder da minoria republicana no Senado foram rapidamente motivo de controvérsia, tendo sido acusado de racismo., escreveu o congressista democrata de Illinois, Bobby Rush, no Twitter.O projeto de lei que os democratas procuram aprovar combina duas iniciativas: a chamada "Lei da Liberdade de Voto" e a "Lei do Avanço dos Direitos de Voto de John Lewis", em honra do falecido legislador da Geórgia e líder do movimento dos direitos civis afro-americanos nos anos 60.

Por outro lado, permitiria ao Departamento de Justiça supervisionar quaisquer alterações às leis eleitorais em Estados que tenham um historial de discriminação contra minorias raciais.