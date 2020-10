EUA. Requerentes de asilo torturados e obrigados a assinarem ordens de deportação

Num centro de detenção no Mississippi depois de viajarem desde os Camarões,No final, foram alegadamente ameaçados com mais violência para que assinassem as ordens de deportação necessárias para regressarem ao país de origem.Muitos dos migrantes recusaram-se a assinar, temendo regressar aos Camarões, onde as forças do Governo têm sido responsabilizadas pelas mortes de civis. Outros recusaram assinar por terem pedidos de asilo pendentes.Vários dos migrantes terão sido algemados pelos agentes do Serviço de Imigração e Controlo Alfandegário dos Estados Unidos (ICE) e viram as suas, aceitando a deportação.“Os agentes atiraram-me gás pimenta para os olhos e um deles estrangulou-me quase até à morte. Disse-lhe muitas vezes que não conseguia respirar. Quase morri”, contou ao Guardian um dos envolvidos no episódio que ocorreu em setembro. “Como resultado da violência física, conseguiram obter a minha impressão digital num documento”.Outro dos migrantes disse ter-se recusado a assinar e, por isso, os agentes forçaram o seu pescoço contra o chão até quase desmaiar. “Torceram-me o braço. Puseram-me os pés no pescoço. Finalmente, em Zulu [uma ala do centro de detenção], conseguiram a minha impressão digital e tiraram-me uma fotografia”, relatou.

A missão do ICE é proteger o país de crimes transfronteiriços e da imigração ilegal.

Segundo advogados e defensores dos Direitos Humanos ouvidos pelo, nas últimas semanas tem-se registado um aumento significativo de deportações de migrantes, o que poderá estar relacionado com o facto de as eleições presidenciais nos EUA estarem próximas e o ICE poder passar a ter uma nova direção., alertou Christiana Fialho, diretora do grupo. “No fim de setembro e início de outubro deste ano, começámos a receber chamadas na nossa linha de apoio de imigrantes dos Camarões e do Congo detidos em prisões do ICE por todo o país”.A responsável contou que esses imigrantes “foram sujeitos a ameaças de deportação, muitas vezes acompanhadas de abusos físicos”.“A realidade é quenum esforço para silenciar sobreviventes e isentar o ICE de responsabilidades legais”, acrescentou.

Próximo voo pode acontecer dentro de dias

A 13 de outubro, um avião com 60 migrantes dos Camarões e 28 da República Democrática do Congo viajou, num processo discreto, desde o Texas até aos países de origem desses requerentes de asilo, deixando-os lá.O trajeto da aeronave em questão não foi divulgado pelas autoridades, mas grupos de ativistas conseguiram rastrear o avião, que– apenas com a tripulação a bordo e sem os passageiros.A maioria dos camaroneses a bordo disseram ter medo de estar de volta ao seu país, onde já tinham sido detidos e torturados por militares depois de verem membros das suas famílias a morrerem às mãos das forças do Governo, que querem acabar à força com o movimento separatista. A Administração Trump cortou, aliás, no início deste ano os privilégios comerciais dos Camarões devido a esses abusos., de acordo com advogados dos mesmos em declarações ao

ICE apresentou queixa contra abusos, mas fala em “sensacionalismo”

O advogado de um dos migrantes camaroneses que, à última da hora, foi retirado do voo de 13 de outubro por ativistas dos Direitos Humanos, contou que o seu cliente “tem, na verdade, um caso forte de requerimento de asilo”., lamentou.Sarah Loicano, uma porta-voz dos Serviços de Imigração, veio já a público confirmar o envio de uma queixa formal ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos devido ao uso de força contra os migrantes dos Camarões.“Dito isto,”, defendeu, porém. “O ICE está firmemente comprometido com a segurança e bem-estar de todos os detidos, fornecendo condições seguras e humanas de confinamento aos indivíduos”.