EUA restabelecem execuções a nível federal após suspensão de quase duas décadas

A última vez que uma execução foi realizada a nível federal foi a 18 de março de 2003, segundo os dados do organismo Death Penalty Information Center, citados pelos `media` norte-americanos.

Num comunicado, o Departamento de Justiça (equivalente ao Ministério da Justiça), liderado atualmente pelo procurador-geral William Barr, informou que adotou um novo protocolo ao nível da injeção letal e que deu instruções à agência federal de prisões para retomar as execuções.

William Barr ordenou ainda ao diretor interino da agência federal de prisões, Hugh Hurwitz, o agendamento das primeiras cinco execuções de condenados que se encontram no corredor da morte numa prisão federal no Estado do Indiana.

A agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) referiu que os condenados serão executados a partir de dezembro.

Entre 2011 e 2014, o então Presidente norte-americano Barack Obama pediu ao Departamento de Justiça para conduzir revisões aos programas de execução de pena de morte, tanto ao nível federal como em vários estados dos Estados Unidos.

Questões relacionadas com as drogas letais utilizadas nas execuções estiveram na origem destes pedidos de revisão.

O Departamento de Justiça disse que a agência federal de prisões concluiu a revisão e que as execuções podem ser retomadas.

A pena de morte é legal nos Estados Unidos, mas vários Estados declararam tal prática como ilegal ou adotaram moratórias.