EUA restauram linha de comunicação com palestinianos

A decisão, anunciada na quinta-feira, antes de uma eventual visita de Biden a Israel e aos territórios palestinianos ocupados, é de natureza burocrática.

Mas significa que os palestinianos vão poder lidar diretamente com o Departamento de Estado em Washington, em vez de terem de passar antes pelo embaixador dos EUA em Israel.

O Departamento mudou o nome da Unidade de Assuntos Palestinianos para Gabinete dos EUA para os Assuntos Palestinianos.

Em comunicado, o serviço com o novo nome adiantou que a decisão significava o "reforço da informação diplomática e do compromisso com a diplomacia pública".

No texto, acrescentou-se ainda que "sentiu-se que era importante reintroduzir linhas separadas de comunicação com Washington sobre questões israelitas e palestinianas, pelas respetivas equipas (dos EUA) no terreno que se focam nesses assuntos".

Foi ainda salientado que se está apenas a reinstalar um sistema existente décadas antes da decisão de Donald Trump.