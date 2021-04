EUA retomam vacinação com Johnson & Johnson

O anúncio da retoma da imunização contra o novo coronavírus usando a vacina de uma só dose Johnson & Johnson foi feito em comunicado conjunto do CDC e da Administração para Alimentos e Medicamentos (FDA).

Em linha com a recomendação dos peritos, as duas agências governamentais sustentam que o benefício do uso da vacina supera os riscos da sua administração, ligados a casos muito raros de coágulos sanguíneos, que levaram à suspensão do seu uso há 11 dias.

Entre quase oito milhões de pessoas vacinadas com Johnson & Johnson, antes da suspensão do uso da vacina, as autoridades de saúde identificaram 15 casos de um tipo raro de coágulo de sangue, três deles fatais.

Todos os casos deram-se em mulheres, a maioria com menos de 50 anos.

A decisão hoje divulgada pelos conselheiros do CDC refere que é fundamental que mulheres mais jovens sejam informadas sobre esse risco, em termos claros e compreensíveis, para que possam decidir se preferem escolher uma vacina alternativa.

O painel aprovou com 10 votos a favor e quatro contra a suspensão da interrupção do uso da injeção em causa, sem restrições de idade.

No início da semana, os reguladores europeus tomaram decisão semelhante, decidindo que o reduzido risco de coágulos não era impeditivo do uso da injeção Johnson & Johnson.

