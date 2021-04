EUA. Revelado vídeo de polícia a abater adolescente desarmado

A polícia de Chicago divulgou o vídeo do tiroteio fatal de um rapaz de 13 anos. O incidente ocorreu no mês passado durante uma perseguição policial. Os disparos terão ocorrido no preciso momento em que o adolescente levantava as mãos para mostrar que não tinha arma.