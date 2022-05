EUA sancionam 10 indivíduos e entidades ligadas ao financiamento do Hamas

Em comunicado, o Tesouro norte-americano apelidou os visados de "facilitadores financeiros" do Hamas por terem ajudado a angariar fundos gerindo a carteira de investimentos internacionais do grupo palestiniano.

O mais proeminente dos indivíduos sancionados é Abdullah Yusuf Faisal Sabri, um cidadão jordano sediado no Kuwait que trabalha como contabilista do Ministério das Finanças do Hamas e que desde 2018 gere os fundos para as despesas operacionais da organização.

De acordo com o governo dos EUA, sob a supervisão de Sabri houve transferências de grandes quantias para o Hamas a partir do Irão e da Arábia Saudita.

Os outros sancionados são gestores da carteira de investimentos internacionais do Hamas e as entidades visadas atuam, todas elas, na área das operações financeiras ou imobiliárias, através das quais os fundos teriam sido transferidos para o Hamas.

As sanções decididas pelo Tesouro significam que todas as propriedades em solo norte-americano de indivíduos ou organizações afetadas ficam bloqueadas e os cidadãos dos Estados Unidos estão proibidos de realizar transações comerciais com eles.