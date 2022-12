EUA sancionam dez entidades russas do setor tecnológico

Segundo o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, as entidades incluem empresas e institutos de investigação russos, todos eles relacionados com o setor tecnológico.

Estas entidades incluem o fabricante de baterias de lítio Rigel, o fabricante de sistemas de comunicação e navegação Elektropribor, um fornecedor líder de sistemas automatizados para navios e submarinos Avrora, bem como o Instituto Prometey e um centro oceanográfico, entre outros.

Por seu lado, o Departamento de Estado norte-americano indicou que estas ações "representam um custo grave para a superestrutura russa ligada a questões de defesa" e referiu que a medida foi tomada em resposta à "guerra injustificada contra a Ucrânia", lançada por Vladimir Putin.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.