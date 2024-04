EUA sancionam empresa e navios por negócios ilícitos com o Exército do Irão

Num comunicado do Departamento de Estado, as autoridades norte-americanas asseguram que continuarão a tomar medidas sancionatórias contra organizações ou empresas que transportem carga para apoio das forças militares iranianas, incluindo o Corpo de Guarda Revolucionário do Irão.

Os Estados Unidos informam ainda que as sanções se estendem a grupos intermediários e a aliados do Irão, alegando que esse apoio está a servir, por consequência, para ajudar o esforço de guerra russo na invasão da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

"Vamos manter-nos comprometidos em perturbar os fluxos de financiamento ilícito que apoiam a produção de armas do Irão e que apoiam a guerra da Rússia contra a Ucrânia e os ataques de grupos por procuração iranianos em todo o Médio Oriente", pode ler-se no comunicado do Departamento de Estado norte-americano.