EUA sancionam entidades ligadas a mísseis intercontinentais da Coreia do Norte

No final de março, Pyongyang deixou de cumprir a moratória que observava desde 2017 sobre o disparo de tais armas.

Esta terceira série de sanções norte-americanas desde março contra este tipo de armamento norte-coreano tem como alvo o ministério encarregado do desenvolvimento dos mísseis na Coreia do Norte e quatro das suas "subsidiárias", declarou o Departamento do Tesouro norte-americano num comunicado.

Trata-se de entidades que "apoiaram o desenvolvimento dos programas de armas de destruição maciça e de mísseis balísticos" de Pyongyang "em violação de muitas resoluções do Conselho de Segurança da ONU", sublinhou o departamento do Governo dos Estados Unidos, recordando que a Coreia do Norte realizou vários testes de mísseis balísticos desde o início deste ano, incluindo um intercontinental a 24 de março.

Os testes "provocadores" representam "uma ameaça clara à segurança regional e global", afirmou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, no comunicado.

"Os Estados Unidos comprometem-se a utilizar todos os tipos de sanções em resposta ao desenvolvimento persistente de armas de destruição maciça e de mísseis balísticos" pela Coreia do Norte, advertiu, saudando as medidas punitivas hoje anunciadas em paralelo pelo Japão.

Washington não conseguiu na semana passada obter junto do Conselho de Segurança da ONU um endurecimento das sanções internacionais contra Pyongyang, deparando-se com a resistência de dois membros permanentes daquele órgão: Rússia e China.

A Coreia do Norte lançou a 24 de março um míssil balístico intercontinental na zona marítima económica exclusiva do Japão, quando o líder norte-coreano, Kim Jong-un, observava desde o final de 2017 uma moratória sobre o lançamento deste tipo de mísseis.