EUA sancionam Organização de Energia Atómica do Irão e seu diretor

"A Organização de Energia Atómica de Irão desempenhou um grande papel na hora de romper os seus principais compromissos nucleares. Excedeu os limites do seu `stock` de enriquecimento de urânio", disse Brian Hook, o encarregado do Irão no Departamento de Estado dos EUA, em conferência de imprensa.

Brian Hook adiantou que o diretor daquela organização "inaugurou pessoalmente a instalação de centrifugadores novos e avançados para expandir a capacidade de enriquecimento".

Paralelamente, o responsável norte-americano anunciou a extensão por mais 60 dias de restrições nucleares sobre o Irão que "permitem a continuação de projetos de não proliferação" nuclear a empresas estrangeiras, mas não norte-americanas.

"Vamos monitorizar de perto todas as iniciativas do programa nuclear do Irão", garantiu ainda Hook.

A tensão entre Washington e Teerão atingiu este mês um ponto alto com a norte de Qassem Soleimani.

O general Qassem Soleimani, emissário da República Islâmica no Iraque, foi morto em 03 de janeiro num ataque em Bagdade ordenado por Washington.

Em retaliação, o Irão lançou uma salva de mísseis sobre bases com militares norte-americanos no Iraque.

EUA e Irão, sem relações diplomáticas desde 1979, têm vivido numerosas crises desde que o Presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou a saída dos EUA do acordo nuclear subscrito com potências mundiais em 2015.

Desde então, Washington tornou a impor sanções sobre a economia iraniana.

À crise somou-se o derrube acidental por parte de Teerão de um avião civil ucraniano pouco depois de levantar voo do aeroporto de Teerão e que causou a morte aos seus 176 ocupantes.