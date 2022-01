EUA sancionam quatro ucranianos por ligações a serviços de informações russos

Os deputados ucranianos Taras Kozak e Oleg Volochine são designadamente acusados de terem sido mandatados pelo Serviço Federal de Segurança (FSB) para "recrutarem antigos e atuais responsáveis governamentais e prepararem-se para assumir o controlo do Governo ucraniano, e controlarem as infraestruturas do país com uma força russa de ocupação", indicou em comunicado o Tesouro norte-americano, equivalente ao ministério das Finanças.

Os dois outros sancionados são antigos responsáveis ucranianos.

Volodymyr Oliynyk foi acusado de trabalhar para o FSB em Moscovo, onde terá "recolhido informações sobre as infraestruturas essenciais da Ucrânia" em 2021.

O quarto homem visado, Vladimir Sivkovich, é um antigo responsável do Conselho de Segurança e de Defesa Nacional ucraniano. É designadamente responsabilizado por ter cooperado com os serviços secretos russos para conduzir operações de desinformação destinadas a influenciar a opinião pública ucraniana em favor da inclusão da península da Crimeia em território da Rússia.

É ainda acusado de ter efetuado operações de desinformação nos Estados Unidos em 2019 e 2020.

Os seus eventuais bens nos EUA vão ser congelados e bloqueado o seu acesso ao sistema financeiro norte-americano.

Estas sanções são destinadas a "revelar e contrariar os esforços de desestabilização que a Rússia efetua atualmente na Ucrânia", notou em comunicado o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, sublinhando que não têm relação com o vasto programa de sanções que os ocidentais ameaçaram aplicar à Rússia no caso de uma incursão na Ucrânia.

A Rússia nega qualquer intenção de intervir militarmente no seu vizinho, considera estar ameaçada pelo reforço da NATO na região e assegura que os milhares de soldados concentrados nas proximidades da fronteira ucraniana não constituem uma ameaça.