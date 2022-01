EUA sancionam três membros e dez empresas do movimento Hezbollah libanês

O Departamento do Tesouro (equivalente ao ministério das Finanças) explicou que os sancionados são Adnan Ayad, o seu filho Yihad Adnan Ayad, e ainda Ali Adel Diab.

Os EUA acusam Adnan Ayad e o seu sócio, Ali Adel Diab, que no passado foi sancionado pelo Tesouro, de terem utilizado a sua empresa Al Amir for Engineering, Construction and General Trade, com sede no Líbano, para recolher fundos e promover "lavagem de dinheiro". Esta empresa inclui-se entre as dez que foram sancionadas.

Por sua vez, Yihad Adnan Ayad foi assinalado por Washington por ter ajudado e proporcionado "apoio financeiro, material ou tecnológico" à organização, vinculada ao Irão e que os EUA incluem na sua lista de terrorismo.

Ali Adel Diab, filho de Adel Diab, é diretor e sócio de outra das empresas sancionadas pelos Estados Unidos, a Hamer and Nail Construction, sediada na Zâmbia.

O subsecretário norte-americano do Tesouro para Terrorismo e Informação Financeira, Brian Nelson, indicou no comunicado que as medidas hoje adotadas "expõem e têm como alvo o mau uso por parte do Hezbollah do sistema financeiro internacional para recolher e lavar fundos para as suas atividades desestabilizadoras, enquanto o povo libanês sofre uma crise económica sem precedentes".

Na sequência destas sanções, vão permanecer congelados os ativos que os visados possuam sob jurisdição norte-americana, e são proibidas as transações financeiras com entidades dos Estados Unidos.