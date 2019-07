EUA. Sanders e Warren em destaque na segunda ronda de debates democratas

RTP31 Jul, 2019, 11:28 | Mundo

Esperava-se um confronto inequívoco entre Bernie Sanders e Elizabeth Warren, que têm disputado o segundo e terceiro lugar nas sondagens. Mas não foi isso que aconteceu.







Na primeira das duas noites de debates entre democratas, realizada em Detroit, os dois progressistas enfrentaram as críticas de candidatos moderados que afirmaram temer que o partido esteja a mover-se "demasiado para a esquerda".





Os dez candidatos discutiram temas como a saúde, a imigração, o controlo de armas e os impostos para os mais ricos. As ideias progressistas dos senadores Elizabeth Warren e Bernie Sanders alinharam-se, e defenderam-se contra um grupo de democratas moderados com resultados muito inferiores nas sondagens, que frisavam o caráter irrealista e insustentável das suas propostas.





Divisão quanto à saúde

A saúde e a imigração foram alguns dos temas mais sensíveis da noite e que demonstraram maior divisão, acentuando as diferenças entre os progressistas e os mais moderados.





Sanders e Warren assumiram-se como os únicos candidatos a defender um modelo de saúde totalmente público, o "Medicare for all", que prevê a supressão das seguradoras privadas.





Quando foi pedido a Sanders que respondesse ao comentário de Delaney, que afirmou que o sistema de saúde público era "um suicídio político", Bernie respondeu: "Está errado!".



















"Neste momento, temos um sistema de saúde disfuncional, com 87 milhões de pessoas sem seguro ou com seguros insuficientes. Todos os anos, 500 mil americanos vão à falência por causa de despesas médicas, 30 mil pessoas morrem enquanto a indústria da saúde faz dezenas de milhares de milhões de lucros", disse.





Mas Delaney, que se apresentou como o único candidato com experiência no "negócio da saúde", questionou. "Porque temos de ser tão extremistas?", perguntou.





Sanders respondeu que a saúde "não é um negócio”, mas um "direito humano" ao qual todos os norte-americanos e imigrantes devem ter acesso gratuito.





Elizabeth Warren assumiu a mesma posição de Sanders, defendendo a ideia progressista do sistema de saúde público. "Não vamos responder aos problemas urgentes que enfrentamos com ideias pequenas e cobardia".





Tim Ryan e John Delaney atacaram a ideia de um sistema de saúde gratuito, replicando que afetaria negativamente a classe média, retirando-lhe os benefícios na saúde providenciados pelos empregadores.

... e quanto à imigração





No que concerne à imigração, os participantes também divergiram. Uma vez mais, os liberais Warren e Sanders defenderam que as famílias que chegam à fronteira com o México não deviam ser criminalizadas.





"Se uma mãe e o filho fazem um caminho perigoso de milhares de quilómetros, do meu ponto de vista, não são criminosos", frisou Sanders.





"Eu já vi as mães, eu vi as jaulas onde estão os bebés. Nós temos de ser um país que todos os dias vive os nossos valores e isso significa que não podemos tornar a entrada de alguém um crime", acrescentou Elizabeth Warren.







Os candidatos Pete Buttigieg e Beto O’Rourke discordaram, oferecendo medidas para alterar o sistema atual, mas sublinhando que a travessia da fronteira permaneceria ilegal.





Steve Bollock demonstrou preocupação com a descriminalização da entrada na fronteira. "Neste momento, temos 100 mil pessoas na fronteira. Se descriminalizarmos a entrada, se dermos saúde gratuita para todos, teremos muitos mais", disse o governador do Estado do Montana.





Tim Ryan acrescentou ainda que o tipo de propostas de Warren e Sanders incentivariam apenas as pessoas a entrarem no país ilegalmente.





Nas quase três horas de debate, os candidatos democratas pareceram concordar apenas num ponto: a necessidade de derrotar Donald Trump.

Sanders e Warren brilham, restantes ofuscados





"Não entendo porque alguém se dá ao trabalho de concorrer à presidência dos Estados Unidos para falar do que não podemos fazer ou daquilo pelo qual não devemos lutar", argumentou Warren contra as críticas do ex-congressista John Delaney.Sanders também respondeu aos comentários de que o Partido Democrata estaria a deslocar-se mais para a esquerda. "Estou um pouco cansado dos democratas com medo das grandes ideias. Os republicanos não têm medo das grandes ideias", disse.Bernie Sanders e Elizabeth Warren brilharam, enquanto os mais pequenos foram ofuscados. Porém, a CNN atribui a vitória a Bernie Sanders, que teve mais presença no debate e que se mostrou mais orgulhoso das suas ideias de que uma significativa mudança estrutural é necessária.Steve Bullock, John Delaney e Pete Buttigieg também se destacaram, contrapondo as suas ideias mais moderadas às de Warren e Sanders. Também de acordo com a CNN, os grandes perdedores da noite foram o ex-governador do Colorado, John Hickenlooper, o ex-congressista Beto O’Rourke, a escritora Marianne Williamson e a senador Amy Klobuchar, que não conseguiram marcar uma forte presença no debate.