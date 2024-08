EUA saúdam apoio da Guiné-Bissau a iniciativa contra armas de destruição maciça

Num comunicado à imprensa, o Departamento de Estado norte-americano indicou que a Guiné-Bissau transmitiu a Marrocos o seu apoio à PSI, na sequência da sua participação no `PSI African Political Meeting and Outreach Event`, co-organizado por Marrocos e pelos Estados Unidos no início do ano em Marraquexe.

"Os Estados Unidos saúdam o apoio e a participação da Guiné-Bissau na Iniciativa e esperam trabalhar com o Governo da Guiné-Bissau para promover as metas de contra-proliferação do PSI e a sua Declaração de Princípios de Interdição", diz a nota do Departamento de Estado, frisando que este país africano lusófono é o 114º Estado a apoiar o PSI.

De acordo com Washington, a Guiné-Bissau é o oitavo país a apoiar o PSI durante ou após o `PSI African Political Meeting and Outreach Event`, elevando o número total de apoiantes africanos para 14.

Lançado em Cracóvia, na Polónia, em 2003, o PSI comemorou o seu 20.º aniversário em maio de 2023.

Os Estados tornam-se parte do PSI ao apoiar publicamente a Declaração de Princípios de Interdição do PSI, assumindo compromissos políticos voluntários para impedir e interromper remessas de armas de destruição maciça ilícitas, sistemas de entrega, e materiais relacionados que possam ser transportados de e para países e atores não-estatais que suscitem preocupações em matéria de proliferação.

Os Estados que apoiam o PSI também adotam procedimentos simplificados para a troca rápida de informações e fortalecem leis e estruturas nacionais e internacionais relevantes, segundo o Governo dos EUA.