EUA saúdam Dia da Independência e asseguram solidariedade e ajuda

"O dia 24 de Agosto é um testemunho da independência, soberania e democracia da Ucrânia e um dia de orgulho pela força e resiliência da Ucrânia", disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken num comunicado, em que lembrou a "invasão brutal e em grande escala" por parte da Rússia, "causando morte e destruição em toda a Ucrânia".

Na sua mensagem para Kiev, o chefe da diplomacia dos EUA assegurou que o seu Governo estará ao lado do povo ucraniano, a trabalhar com os seus "aliados e parceiros para garantir que a Ucrânia terá o que precisa para se defender".

Em dados do Instituto Kiel, que quantificou, com base em anúncios públicos dos aliados de Kiev, o apoio prometido por 41 países em ajuda financeira, militar e humanitária, entre 24 de janeiro de 2022 e 31 de maio deste ano, os Estados Unidos surgem destacados como os principais contribuintes globais, com 70,7 mil milhões de euros (dos quais 42,8 mil milhões em ajuda militar e 24,2 mil milhões em financeira).

Seguem-se na ajuda a Kiev as instituições da União Europeia (35,06 mil milhões), do Reino Unido (10,74 mil milhões), da Alemanha (10,68 mil milhões) e do Japão (6,62 mil milhões), segundo a mesma fonte.

Também o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, se solidarizou hoje com a Ucrânia, no seu Dia da Independência, num comunicado em que disse que "o povo ucraniano inspirou o mundo com a sua coragem e determinação em defender o seu direito de viver num país soberano, democrático e livre".

Austin lembrou que os Estados Unidos têm estado na linha da frente do apoio a Kiev, referindo que forneceram "defesa aérea para proteger os céus da Ucrânia, bem como artilharia, tanques, veículos blindados e munições associadas, armas antiblindagem e muito mais para ajudar os defensores da Ucrânia a combater a agressão russa".

O secretário de Defesa recordou ainda que cerca de 50 países do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia se reuniram para se comprometerem com mais de 30 mil milhões de euros em ajuda para a resistência à invasão russa.