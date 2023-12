EUA saúdam início das negociações de adesão da Ucrânia à UE

Após horas de discussões entre os chefes de Governo e de Estado da UE, reunidos numa cimeira em Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou na quinta-feira o início das negociações com a Ucrânia e a Moldova.

A decisão "oferece esperança e incentivo a estes países e aos seus povos (...). Este é um momento histórico para a Europa e para a parceria transatlântica", disse o Departamento de Estado norte-americano.

A Ucrânia e a Moldova têm estatuto de países candidatos à UE desde meados de 2022.

Num comunicado, Washington acrescentou que este é um "momento crucial" para os países candidatos aproveitarem "o impulso para desenvolverem todo o seu potencial democrático e económico" e garantirem "o seu futuro na Europa".

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), o presidente do Conselho Europeu indicou que os chefes de Governo e de Estado da UE decidiram também "conceder o estatuto de candidato à Geórgia".

"A UE abrirá negociações com a Bósnia-Herzegovina assim que for atingido o grau necessário de cumprimento dos critérios de adesão e convidou a Comissão (Europeia) a apresentar um relatório até março com vista à tomada dessa decisão", adiantou Charles Michel.

Pouco depois do anúncio, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu a decisão do Conselho Europeu de avançar com as negociações de adesão do país à UE e descreveu o dia como histórico para todos os que "não estão cansados de lutar pela liberdade".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou também a abertura de negociações de adesão à União Europeia com a Ucrânia e a Moldova, considerando que é uma decisão estratégia que vai ficar na história do bloco.

A Hungria recorreu à abstenção, tendo o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, saído da sala quando os líderes europeus estavam a tomar a decisão sobre a abertura das negociações formais com Kiev.

"A adesão à Ucrânia à UE é uma má decisão. A Hungria não quer participar desta má decisão", escreveu Orbán, na rede social Facebook.

Na mesma publicação, e já numa mensagem em vídeo, Orbán sublinhou que "esta decisão de começar negociações não tem qualquer sentido, é irracional e incorreta, com a Ucrânia nestas condições".

Orbán indicou que "os outros 26 Estados-membros insistiram que esta decisão teria de ser tomada", razão pela qual Budapeste entendeu que estes países "deviam seguir o seu próprio caminho", sem a participação húngara.