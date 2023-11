EUA saúdam libertação de ex-ministra Leila de Lima nas Filipinas

A conhecida opositora do ex-presidente Rodrigo Duterte (2016-2022) estava na prisão "por acusações de tráfico de drogas com motivação política" e a libertação "segue-se à absolvição em duas das três acusações", disse o Departamento de Estado norte-americano, em comunicado.

As autoridades das Filipinas devem "resolver a última acusação (...) de forma consistente com as obrigações e compromissos internacionais em matéria de direitos humanos", indicou o porta-voz do departamento, Matthew Miller.

Também o embaixador da UE em Manila, Luc Veron, disse que libertar Lima da detenção foi "um passo significativo para o Estado de direito nas Filipinas" e manifestou esperança de que a resolução das restantes acusações contra a ativista seja acelerada.

Em fevereiro, um grupo de deputados do Parlamento Europeu disse que Manila teria melhores hipóteses de manter benefícios comerciais especiais, incluindo tarifas reduzidas para uma vasta gama de produtos, se libertasse Lima.

Os benefícios atribuídos pela UE às Filipinas desde 2014 expiram em dezembro e a continuidade depende do respeito por convenções internacionais sobre direitos humanos e laborais e proteção ambiental.

A ex-senadora estava detida desde fevereiro de 2017 por acusações de tráfico de droga, classificadas por Lima como uma farsa da justiça e vingança.

A ativista, de 64 anos, foi acusada de aceitar dinheiro de detidos e de permitir que estes vendessem droga em troca, durante o período em que foi ministra da Justiça (2010-2015) do então Presidente Benigno Aquino.

Duas testemunhas morreram e outras retiraram o depoimento, alegando que foram forçadas a fazer acusações contra Lima.

Em 2018, o grupo de Trabalho da ONU sobre Detenção Arbitrária concluiu que a detenção de Lima foi "arbitrária, dada a ausência de qualquer base legal" e o direito a um julgamento justo "não foi respeitado".