EUA. Segurança de loja morto a tiro depois de pedir a cliente para usar máscara

Na tarde de sexta-feira, Sharmel Teague foi a uma loja da cadeia Family Dollar, de comida e produtos para a casa, na cidade de Flint, no Michigan. Levou colocada uma máscara, conforme foi recentemente exigido pelo governador desse Estado de modo a impedir a propagação do surto de Covid-19.Sharmel, de 45 anos, levou consigo a filha, que não usava máscara, pelo queDe acordo com o relato entregue em tribunal, Sharmel discutiu com o segurança, algo que ficou registado pelas câmaras de videovigilância no local, e acabou por ir embora por ordem do mesmo, que pediu ainda a uma funcionária da loja que não atendesse a cliente.Passados 20 minutos Sharmel regressou, acompanhada pelo marido Larry Teague, de 44 anos, e pelo filho, Ramonyea Bishop, de 23., de acordo com as autoridades do Michigan, citadas pela CNN.Quando a polícia chegou ao local depois do disparo, o marido e o filho de Sharmel Teague já tinham fugido.

Os três membros da família foram acusados de assassinato premeditado em primeiro grau e de outros crimes relacionados com a posse de armas de fogo.

Segurança estava a "cumprir ordens"



“Tudo indica quepara a segurança dos funcionários da loja e dos clientes”, declarou em comunicado o procurador do condado de Genesee, David Leyton.“Precisamos de nos dedicar enquanto comunidade a fazer o necessário para nos mantermos saudáveis e ultrapassar esta crise [pandémica]. Se não o fizermos por nós próprios, então que o façamos por Calvin Munerlyn, que perdeu a vida desnecessariamente e sem razão”, apelou o procurador.

O segurança da loja, Calvin Munerlyn, vivia com a mãe, a mulher e oito filhos. Uma campanha de solidariedade já juntou mais de 83 mil dólares para a família da vítima.

Randy Guiler, vice-presidente da Family Dollar, avançou à CNN que a empresa está a par do “incidente trágico” e que “irá continuar a cooperar totalmente com as autoridades locais na sua investigação”., pelo que o governo tornou obrigatório o uso de máscara em locais públicos fechados. No entanto, esse Estado é um dos que mais tem sido palco de protestos dos habitantes contra as ordens de confinamento.