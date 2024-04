EUA serão humilhados como no Vietname e Afeganistão - Rússia

O pacote de ajuda, de 61 mil milhões de dólares (57,2 mil milhões de euros, ao câmbio atual), foi aprovado no sábado pela Câmara dos Representantes após meses de impasse devido à oposição republicana.

"O aprofundamento da imersão de Washington numa guerra híbrida contra a Rússia terminará num fiasco tão retumbante e humilhante como no Vietname [1975] e no Afeganistão [2021]", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova.

A diplomata afirmou num comunicado que Moscovo responderá a Washington com firmeza e que as "tentativas febris de salvar o regime neonazi" do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estão "condenadas ao fracasso".

"Os objetivos e metas da operação militar especial serão plenamente alcançados", disse, usando a expressão oficial russa para a guerra iniciada com a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

Zakharova acusou as elites dirigentes dos Estados Unidos de estarem a apoiar não só ações militares, mas também "ataques terroristas a infraestruturas civis em território russo, ações de sabotagem e o assassinato de jornalistas".

Disse também que Washington não está a apostar numa vitória ilusória de Kiev, mas sim em que as forças ucranianas "aguentem pelo menos até às eleições de novembro e não estraguem a imagem de Joe Biden".

"É por isso que a agonia de Zelensky e da sua comitiva se prolonga, enquanto os ucranianos comuns são obrigados a lutar como `carne para canhão`", afirmou, citada pela agência espanhola EFE.

Zakharova denunciou ainda que os republicanos que "fazem lóbi a favor" da indústria militar têm os seus próprios interesses, referindo que os fabricantes de armas receberão "a parte de leão das dotações para a Ucrânia".

Anteriormente, o presidente da Duma, a câmara baixa da Assembleia Federal, Vyacheslav Volodin, tinha desvalorizado a aprovação do novo pacotes de ajuda à Ucrânia, afirmando que "não irá alterar a situação no campo de batalha".

"O regime criminoso de Kiev será derrotado", escreveu nas redes sociais.

A Ucrânia tem criticado os aliados ocidentais por hesitações e atrasos no fornecimento de armamento, que terão permitido à Rússia lançar uma nova ofensiva nas últimas semanas.

Kiev realizou uma contraofensiva no verão passado, mas com resultados modestos, que atribuiu à falta de meios.

Além do fornecimento de armamento, os aliados também têm imposto sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

A guerra de mais de dois anos provocou um número de vítimas ainda por contabilizar, bem como a destruição de cidades e infraestruturas da Ucrânia.