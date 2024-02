EUA. Substituição pelo Presidente ucraniano de líder militar é "decisão soberana"

"Vou deixar os ucranianos falarem sobre as suas próprias decisões. É uma decisão soberana, de um país soberano. Um líder eleito tem de fazer as suas escolhas", comentou Jake Sullivan, em conferência de imprensa conjunta com Jens Stoltenberg, no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

O Conselheiro de Segurança Nacional de Joe Biden acrescentou apenas que Washington "vai continuar a apoiar o Governo da Ucrânia e as Forças Armadas" no contraofensiva que dura há meses, para tentar reconquistar os territórios que a Rússia ocupou há dois anos.

Nas últimas semanas aumentaram as tensões entre o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, Valeri Zaluzhny.

O general, um dos mais condecorados na Ucrânia e à frente das Forças Armadas desde 2021, terá recebido de Zelensky a notícia de que iria ser substituído, de acordo com a imprensa internacional.

A decisão terá sido recebida com desagrado pelas mais altas patentes militares, motivando tensões entre a Presidência e algumas esferas militares.

O Presidente ucraniano anunciou uma remodelação em vários setores da administração pública e também dos ramos militares, neste último, para tentar `refrescar` a maneira como o conflito está a ser conduzido, numa altura em que o apoio da União é lento, ainda que persistente, e o dos EUA é incerto e estagnou.

Questionado sobre o mesmo tópico, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) considerou que é uma decisão que apenas diz respeito à Ucrânia e citou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, que admitiu que não interferir nas relações com os países da NATO.