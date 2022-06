EUA. Supremo Tribunal limita poder governamental para lutar contra emissões nocivas

O caso foi apoiado por outros Estados, como o Texas e o Kentucky, e acabou por ser baseado numa medida de luta contra as alterações climáticas da era de Barack Obama. A administração Biden tentou desvalorizar o caso, já que a medida de Obama nunca foi implementada, o que quer dizer que o caso foi baseado em medidas que nunca existiram de forma efetiva.Mesmo assim, o Supremo Tribunal decidiu dar razão ao Estado da Virgínia Ocidental, um Estado mineiro. A Virgínia Ocidente tinha alegado que “burocratas” não eleitos da Agência de Proteção Ambiental não podiam ter poder para formatar a economia do Estado ao limitar a poluição, apesar de já ter sido provado que a mesma leva a cheias, ondas de calor e secas mais demoradas. A isso acresce o facto de a qualidade do ar estar a matar cada vez mais pessoas por todo o mundo.Esta decisão pode ter consequências devastadoras no poder dos governos federais para regularem outras áreas, tal como qualidade do ar e da água, proteção do consumidor, segurança no local de trabalho e saúde pública e pode, de uma forma fundamental, formatar o que é e o que pode fazer um governo federal.Vários conservadores criticaram o que era o poder não escrutinado das agências federais. Um passo atrás depois de a Administração Biden ter apoiado a EPA (Agência de Proteção Ambiental) num caso levado a tribunal por Nova Iorque e outros Estados liderados por democratas aos quais se juntaram grandes negócios como a Google, a Amazon e a Apple a pedirem uma transição suave para as energias renováveis.A Administração Biden prometeu cortar emissões em metade até ao fim desta década, mas tem falhado em tentar legislar sobre o assunto, com os republicanos a chumbarem várias medidas, apoiados pelo democrata Joe Manchin, senador da Virgínia Ocidental.Os governos federais tinham poder administrativo para regular o corte em emissões nocivas mas, com esta decisão do Supremo Tribunal, deixaram de ter essa capacidade.