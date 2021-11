EUA. Suspeito de atropelamento fatal em desfile de Natal vai conhecer acusações

Darrell E. Brooks, de 39 anos,. A sua presença em tribunal está agendada para as 16h00 locais (22h00 em Lisboa), quando ficará a conhecer as acusações iniciais, de acordo com o gabinete do procurador de Waukesha.“Estamos a trabalhar de perto com o Departamento de Polícia da Cidade de Waukesha para revermos o assunto e decidirmos que acusações criminais vão ser apresentadas”, avançou o procurador.A polícia avançou, entretanto, que, entre outras.As autoridades acreditam que Brooks é o único responsável pelo episódio de domingo, quando um carro passou por cima de uma série de barreiras de proteção e se dirigiu a alta velocidade à multidão no local. Depois de ter atropelado cinco pessoas, o veículo abandonou o local em direção às ruas de Waukesha.Os veículos de emergência chegaram ao local pouco depois e, em conjunto com moradores, ajudaram a tratar as pessoas feridas. Alguns usaram os seus carros pessoais para transportar as vítimas para os hospitais das proximidades, ondeCinco pessoas não resistiram aos ferimentos provocados pelo atropelamento: Virginia Sorenson, de 79 anos, LeAnna Owen, de 71, Tamara Durand, 52, Jane Kulich, também com 52, e Wilhelm Hospel, 81.De acordo com as autoridades, Darrell E. Brooksem Waukesha. Os acontecimentos foram tão próximos que a polícia nem teve tempo de responder ao distúrbio inicial, tendo de se dirigir imediatamente ao local do desfile.Segundo o chefe da polícia, Dan Thompson, a sequência de acontecimentos parece indicar quequando entrou pela feira de Natal.Logo após os atropelamentos, uma agente da polícia que se encontrava no local disparou sobre o veículo para o tentar travar, sem sucesso. Depois de abandonar o desfile, o carro foi rapidamente identificado pela polícia e Brooks foi encontrado.

Nevada emitiu mandado de captura em 2016

Darrell E. Brooks tinha sido, depois de ter estado envolvido num caso de violência doméstica. Na altura, teve de pagar mil dólares de fiança, quantia que agora os procuradores dizem ter sido “inapropriadamente baixa”.Também esse incidente do início deste mês terá envolvido uma lesão provocada por um veículo. De acordo com a queixa, submetidaenquanto esta caminhava por um parque de estacionamento de um posto de combustíveis.“Os agentes observaram marcas de pneus na perna esquerda das calças” da queixosa, adiantaram as autoridades.Os procuradores submeteram cinco acusações com base nesse crime e verificaram que, já então, Brooks estava em liberdadee que envolveu o porte de uma arma de fogo, segundo documentos do tribunal.Ainda assim, o homem foi novamente autorizado a pagar a fiança de novembro, no valor de mil dólares. “A recomendação do valor da fiança por parte do Estado, neste caso, foi inapropriadamente baixa”, criticou o gabinete do procurador de Milwaukee.“Essa recomendaçãoem casos que envolvam crimes violentos e nos quais há risco de que o acusado cometa novos crimes após pagar fiança”, acrescentou.Segundo documentos obtidos pela CNN, Darrell E. Brooks tem também, onde também pagou uma fiança e não voltou a comparecer diante das autoridades.