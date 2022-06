EUA. Tiroteio em centro hospitalar faz vários mortos e feridos

Numa publicação no Facebook, a polícia local afirma que foi alertada para um tiroteio no Hospital St. Francis, em Tulsa, no Estado norte-americano do Oklahoma.





podemos confirmar que o atirador também está morto", escreveu a polícia na publicação. "Atualmente estamos a verificar se existem ameaças adicionais. Sabemos que há vários feridos e potencialmente várias vítimas", acrescentava. "Neste momento,", escreveu a polícia na publicação. "Atualmente estamos a verificar se existem ameaças adicionais. Sabemos que há vários feridos e potencialmente várias vítimas", acrescentava.Richard Meulenberg, capitão da polícia de Tulsa, disse à ABC que a polícia recebeu uma chamada a alertar para a presença de um homem com uma espingarda no segundo andar de um prédio no centro hospitalar e que essa circunstância "se transformou numa situação de atirador ativo".



Quando os agentes chegaram ao local, "descobriram que algumas pessoas foram baleadas, um casal estava morto", disse Meulenberg.





Segundo a France-Presse, o presidente da Câmara de Tulsa também confirmou à televisão local que o atirador se suicidou.







Era um homem com idade entre os 35 e os 40 anos, armado com uma espingarda e uma pistola. Inicialmente foram noticiados três mortos e vários feridos. A contagem oficial subiu depois, de acordo com a conta Polícia de Tulson no Twitter, para quatro vítimas mortais resultantes dos disparos do atirador.

UPDATE — we now have 5 dead, including the shooter, in the active shooter situation at the Natalie Building on the St. Francis Hospital Campus. — Tulsa Police (@TulsaPolice) June 2, 2022





O Hospital St. Francis Health System encerrou o 'campus' devido à situação no centro hospitalar Natalie Medical Building, que abriga um centro de cirurgia de ambulatório e um centro de saúde da mama.



Dezenas de carros da polícia circundaram o complexo e as autoridades fecharam a circulação ao trânsito enquanto prossegue a investigação.







O presidente Joe Biden foi entretanto informado acerca do tiroteio, anunciou a Casa Branca, que diz estar acompanhar a situação de perto, oferecendo às autoridades locais a assistência de que precisem.



O tiroteio ocorre uma semana após um massacre numa escola em Uvalde, no Texas, que provocou a morte de 19 crianças e dois professores.







São já 233 os tiroteios em massa ocorridos este ano nos Estados Unidos. A classificação norte-americana de tiroteio em massa está guardada para massacres com recurso a armas de fogo em que haja quatro ou mais vítimas mortais.