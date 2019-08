EUA. Tiroteio em El Paso faz várias vítimas

"Alerta de tiroteio, afastem-se da galeria de Cielo Vista, a situação ainda está a decorrer", referiu um tweet da polícia emitido pouco após o meio-dia local (18h00 em Lisboa).

De acordo com Olivia Zepeda, chefe de gabinete do Mayor de El Paso, citada pela CNN, morreram várias pessoas. De acordo com o responsável da polícia de El Paso, Enrique Castillo, várias pessoas morreram e várias outras foram transportadas para o hospital.

De acordo com os media locais, os disparos ocorreram num supermercado Walmart. A polícia de El Paso adiantou que há testemunhos de vários atiradores. A CNN adiantou que há já três detidos, de acordo com o Mayor da cidade, Dee Margo.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.